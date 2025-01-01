La grande fête médiévale de Bourdeaux est de retour

Le vendredi 15 août, Bourdeaux fête Alberte de Poitiers avec moult joyeusetés

Depuis 64 ans, la fête du 15 août fait revivre, chaque été, la légende médiévale du village. La nuit tombée, le défilé aux flambeaux suivi de l’embrasement des ruines et du vieux quartier clôture les festivités.

Article publié dans Le Crestois du 8 août 2025