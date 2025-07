Brigitte Burdin et Gilles Rhode fêtent 50 ans de vie d’artistes de rue

Les fondateurs de Transe Express racontent un demi-siècle d’aventures burlesques et poétiques. Rendez-vous à la Fontaine minérale du 8 au 10 août !

Gilles – Notre vie d’artiste a commencé il y a cinquante ans ! En 1975, précisément. Mais dans ce décompte, il faut d’abord préciser qu’il y a 43 ans de vie crestoise. On est arrivé ici en 1982, d’ailleurs c’était rigolo, c’est grâce à une petite annonce dans le Crestois…

Brigitte – Ah oui ! On est arrivés un vendredi et le journal sortait le samedi. On était au bar du coin à dire qu’on cherchait un appart, et une dénommée Laure nous a invités à venir au Crestois regarder les petites annonces sur la table de montage avant la sortie du journal qui était à l’époque le samedi…

Gilles (se marrant) – On le raconte dans notre spectacle, d’ailleurs !

Brigitte – Quand on s’est présenté, je me souviens, la propriétaire nous a dit : « Des artistes, ce n’est pas fait pour me déplaire ! » C’était drôle !...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : le programme des festivités à la Fontaine minérale

Article publié dans Le Crestois du 1er août 2025