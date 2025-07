Musique sacrée se poursuit à Crest

Deux prochains concerts à l’église Saint-Sauveur : les 5 et 7 août.

Après la semaine du jazz, le Festival Musique sacrée reprend, à l’église Saint-Sauveur de Crest.

Les plus beaux Ave Maria

Le mardi 5 août à 19 heures, Les plus beaux Ave Maria seront interprétés par Barbara Bourdarel, soprano, et Chantal de Zeeuw à l’orgue. Cette dernière, qui a toujours soutenu le festival, fut l’élève de Pierre Cochereau. Elle est fréquemment invitée en France et à l’étranger. Actuellement, elle est une des responsables du grand orgue de La Ciotat et organiste à Bandol.

Après de brillants résultats en musicologie et art lyrique, Barbara Bourdarel décroche le Premier Grand prix de la ville de Marseille, ce qui lui a permis d’obtenir le diplôme d’État de professeur de chant lyrique. Elle a interprété des rôles prestigieux. Au programme, les principaux Ave Maria, avec Vivaldi, Bach, Mozart, Gounod, Verdi, Schubert, Haendel, entrecoupés de morceaux d’orgue de Bach.

3 Becs jazz

Le jeudi 7 août à 21 heures, Musique sacrée recevra 3 Becs jazz. Créé en 2017, il s’est produit à de nombreuses occasions dans la région et à l’étranger, et participe à des festivals locaux. Composé d’amateurs et de professionnels à la retraite, le groupe pratique d’oreille le jazz traditionnel depuis plus de trente ans, et chacun a joué dans plusieurs formations. Il va donner la réplique à Jean Dionisi, star du jazz de la côte varoise. Les sonorités de sa trompette et le timbre de sa voix sont très appréciés. Au programme, ouverture du concert par Louis Quaire à l’orgue, puis place au jazz Nouvelle Orléans : When the saints go marching in, Summertime...

Gisèle Cellier

Article publié dans Le Crestois du 1er août 2025