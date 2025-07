Musique sacrée, c’est parti !

8 concerts à savourer à l’église Saint-Sauveur de Crest, jusqu’au 22 août.

La 35e édition du festival de Musique sacrée, organisé par l’APOSS, commence cette semaine avec deux concerts à ne pas rater :

• Mardi 22 juillet à 21h :

LES SOUFFLES D’OR

Trio, deux trompettes et un orgue. Avec deux trompettes, il est possible d’illustrer un remarquable programme baroque, entrecoupé de riches pièces d’orgue.

Dominique Bougard et Nicolas Planchon officient au sein de l’Orchestre national de Montpellier, Dominique en tant que trompette et cornet solo et Nicolas occupe le poste de cornet solo et trompette co-soliste...

Article publié dans Le Crestois du 18 juillet 2025