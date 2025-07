C’est la fête du Picodon !

Grand marché régional, animations et concerts, à Saoû les 19 et 20 juillet.

À Saoû, en juillet, la fête qui fait vibrer la Drôme chaque été ! Pendant deux jours intenses, locaux et voyageurs se retrouvent dans une ambiance festive et familiale. Concerts, spectacles, découvertes artisanales, produits du terroir… et bien sûr, le Picodon sous toutes ses formes !

Dimanche 20 juillet, toute la journée, c’est la traditionnelle foire régionale : dès 8 heures et jusqu’au soir, des créateurs, des producteurs locaux et des artisans de bouche. Le Picodon sera à l’honneur avec la présence des producteurs qui vous feront déguster le cru 2025 et participeront au concours du meilleur Picodon...

Article publié dans Le Crestois du 11 juillet 2025