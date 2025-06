Festival jeunesse, les 4 et 5 juillet à Saillans.

Le Sourire du crocodile est un événement familial qui propose, sur deux jours, des spectacles, ateliers, concerts, projections en direction de la jeunesse.

Cette 4e édition célèbre l’eau, car l’eau, c’est la vie, et il est important de sensibiliser les plus jeunes à cet élément si précieux de nos jours... Venez vous détendre sur les bords de Drôme, dessiner, peindre, rire et danser dans un site naturel d’exception. Et surtout, en ce début d’été, faites donc comme le croco : jetez-vous à l’eau !

Les deux jours, un espace détente et massage, bar et petite restauration...

Article publié dans Le Crestois du 27 juin 2025