À Crest, nostalgie au Petit stade, rebaptisé Jean Serme

Un rassemblement des anciens du Petit stade aura lieu le 5 juillet.



Une partie de la bande du Petit stade

Le basket à Crest a bien grandi depuis ses premiers pas en plein air sur l’actuel terrain de l’usine Smurfit en 1935. Il existait alors deux clubs : l’Espérance crestoise et les Éclaireurs unionistes. C’est en 1947 que la pratique se fédère avec la création de l’Union sportive crestoise et sa section basket, ancêtre de l’actuel US basket Crest-Saillans, dont le premier président ne fut autre que Maurice Rozier, futur maire de Crest. Un des illustres dirigeants, comme a pu l’être également Pierre Chomel.

Cliquez sur les images pour les agrandir :



Dans les années 80, l’équipe fanion est entraînée par Alain Bellon. En bas à gauche, Jacques Guérimand…

La grande équipe qui accueille Monaco en 1956. En bas à gauche Jean Serme. Le futur maire de Crest Max Tabardel est agenouillé, deuxième en partant de la droite.

C’est peu après, à partir des années 50 et jusqu’à la construction du gymnase Soubeyran au début des années 80 (même si on y joue encore aujourd’hui !), que les basketteurs crestois fouleront un terrain qui restera dans les mémoires et dans les cœurs : le Petit stade de la rue Chandeneux...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 27 juin 2025