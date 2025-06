Chango Spasiuk à Autichamp

En concert, samedi 28 juin à 21h.

La saison culturelle de l’association Alticampus va débuter avec un concert de Chango Spasiuk, exceptionnellement de passage dans la Drome.

Le maestro argentin, figure internationale du chamamé, a enrichi son parcours d’un nouveau projet pour faire vibrer les scènes du monde entier. Avec le répertoire « Taco y suela : tradiciòn » porté en trio, il réactive les énergies de sa terre natale en poursuivant son œuvre de transmission. Chango Spasiuk invoque ici les pères fondateurs de ce qui est bien plus qu’un genre musical : une culture vivante et métissée, connectée à la nature et empreinte de spiritualité.

L’illustration de cette démarche réside dans cette nouvelle collaboration avec le jeune accordéoniste Enzo Demartini. Les deux virtuoses se complètent entre diatonique et chromatique, pendant que le complice de longue date Marcos Villalba excelle aux percussions.

Au château d’Autichamp (ou dans l’église en cas d’intempéries), ce samedi 28 juin à 21h (entrée 15€). Rréservations (de préférence par sms) au 06 79 64 29 84.

A.B.

Dernière minute : Chango Spasiuk a invité son ami Daniel Mille à partager quelques moments musicaux pour ce concert.

Article publié dans Le Crestois du 27 juin 2025