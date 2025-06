Un troc inestimable

Un bout de canette contre une Rolex !

Jonathan, alias Jotroqueur, est un jeune Chabrillanais de 16 ans, créateur de contenus sur Instagram. En septembre 2024, il lance le projet suivant : partir d’un bout de canette pour arriver jusqu’à une « Rolex 1908 » en or jaune 18 carats.

Le but de son challenge est de troquer le plus d’objets possibles pour arriver jusqu’à la Rolex, ou plus, mais son but le plus important est de montrer qu’en partant de rien on peut arriver loin. Il s’est inspiré de l’histoire de Kyle Mc Donald qui, en partant d’un bout de trombone, est parvenu à obtenir une maison.

Le Crestois : Quel est ton dernier troc ?

J’ai troqué un bon d’achat de 5000 euros chez Quark contre le fait d’être le modèle de la prochaine sculpture de Bruno Catalano, qui a une valeur inestimable.

Pourquoi veux-tu ce modèle particulier de Rolex ?

J’ai choisi ce modèle précis de Rolex car il m’a tapé dans l’oeil depuis mes quatorze ans. Je trouve qu’il représente le passé tout en restant actuel, avec le bracelet en cuir de crocodile qui est difficile à trouver actuellement.

Combien de temps te faudra-t-il pour atteindre ton objectif ?

Je me donne un an et demi, jusqu’au 25 décermbre 2025. Après cette date, j’arrêterai. Cette limite me permet d’avoir toujours présent à l’esprit l’objectif final.

Propos recueillis par Cassyopé Longueville

Plus d’infos : unboutdecanette.fr

@jotroqueur (Insta)

Article publié dans Le Crestois du 27 juin 2025