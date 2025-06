Ses alliés les hommes

Noëlla, féministe, veut ouvrir le dialogue entre les hommes et les femmes. Une démarche éclairée, à rebours des clichés.

C’est une petite musique discordante qui monte, et qui fait mal : dans son dernier rapport sur le sexisme en France, publié en janvier dernier, le Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCE) constate une polarisation croissante entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Les premières se déclarent plus progressistes et féministes, tandis que les seconds, à rebours de cette évolution, penchent plutôt vers le conservatisme et le masculinisme. Une guerre des sexes à bas bruit, peu propice à un avenir radieux ensemble pour tous… Après le mouvement #MeeToo, qui a libéré la parole, le combat féministe fait aujourd’hui face à un défi : et maintenant, que faire avec les hommes, y compris ceux qui ont commis des violences ?

Ces questions, Noëlla Bugni-Dubois, 32 ans, féministe revendiquée, a commencé à se les poser il y a cinq ans...

