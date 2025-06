Les 21 et 22 juin à Crest à l’Usine vivante.

Le Mini salon du livre de l’écologie se déroulera les 21 et 22 juin à Crest, dans l’atelier d’Atypic Bois à l’Usine Vivante, 24 avenue Adrien Fayolle. Les thèmes centraux sont l’eau (la rivière, l’eau de pluie), le jardin et la biodiversité.

Nous sommes un groupe de quelques habitant.es de la vallée, et, à l’occasion de la parution de trois livres d’auteur.ices drômois.es — Samuel Bonvoisin et alii, Cultiver l’eau douce ; Sabine Couvent, Créer un jardin vivant ; Fabien Rodhain, La vallée du vivant — nous avons eu envie de monter un événement. Des auteur.ices et artistes nous ont rejoints pour une programmation variée...

Article publié dans Le Crestois du 13 juin 2025