Du 13 au 22 juin, six artistes exposent à Eurre.

C’est déjà la 5e édition de l’exposition Sculptures au jardin à Eurre. Depuis 2021, Annick Leroy ouvre son jardin provençal, et son atelier, à des sculpteurs pour y exposer leurs œuvres à l’intérieur ou en plein air. Entre oliviers et lavandes, les visiteurs découvriront une centaine d’œuvres et des univers différents au détour des sentiers et de la végétation...

Article publié dans Le Crestois du 13 juin 2025