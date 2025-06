Chantier ! La tournée du coq

Du théâtre acrobatique charpenté, dimanche 15 juin à 18h à la Gare à coulisses.

« Les citoyen·nes d’aujourd’hui ne collaborent plus ». Tout part de ce constat pour l’association Toit et Nous. L’idée est d’ériger au milieu de la cité, un nouvel espace des possibles : Le Préau. Le montage est assuré par une entreprise locale de charpentiers. Rapidement, les ouvriers et les bénévoles découvrent qu’ils ne partagent ni les mêmes valeurs, ni les mêmes rapports civiques. Au point de tout remettre en question. Mais ce Chantier rythmé par l’assemblage de bois, d’idées et d’arrière-pensées, va prendre les allures des douze Travaux d’Hercule !...

Article publié dans Le Crestois du 6 juin 2025