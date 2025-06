Les Nuits des forêts 2025

Rendez-vous les 13 et 14 juin dans la vallée pour une immersion sensorielle et poétique en forêt.

Balades immersives pour découvrir la forêt et ses habitants, spectacles en plein air, jeux, lectures... diverses animations pour petits et grands seront proposées gratuitement à Grâne, Eurre, Chabrillan et La Roche-sur-Grâne...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 6 juin 2025