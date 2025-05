La Ville de Crest vous donne rendez-vous pour un voyage hors du temps à l’occasion de la 19e Fête médiévale, les 6, 7 et 8 juin, placée cette année sous le signe de l’enchantement avec pour thème Ma sorcière bien-aimée.

Trois jours de festivités où magie, histoire et folklore se mêleront dans une ambiance spectaculaire, grâce à un programme riche porté par plus de quinze partenaires associatifs et institutionnels. Spectacles équestres, concerts, campements historiques, jeux, ateliers, marchés et animations immersives rythmeront la ville entière...

Article publié dans Le Crestois du 30 mai 2025