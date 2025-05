L’Usine vivante fête ses dix ans

Le tiers-lieu emblématique de Crest, qui accueille une ribambelle d’activités, a redonné vie à cette friche industrielle vieille d’environ deux-cents ans.

Une usine de textile au XVIIIe et XIXe siècle, puis d’engrenages pour l’aéronautique à partir de 1940 et aujourd’hui un tiers-lieu réunissant des bureaux et différents espaces de travail… L’actuelle Usine vivante, sise au 24 avenue Adrien Fayolle à Crest, a eu plusieurs vies. Depuis dix ans, elle a largué les amarres de son passé industriel et accueille aujourd’hui environ soixante-dix personnes et une quinzaine de structures différentes sur 2 000 mètres carrés : un menuisier, un fabricant de packcrafts (sorte de kayaks gonflables), des développeurs et des informaticiens, une compagnie de marionnettes, des artisans, des indépendants travaillant dans divers milieux, une illustratrice… Bref, une belle fourmilière.

Petit retour en arrière. Après avoir donc été une usine textile pendant plus de cent ans, ce site devient l’usine Salmson en 1940...

Article publié dans Le Crestois du 23 mai 2025