Il y a 60 ans : la Peugeot 204

Quand Peugeot tente l’innovation !

Une rubrique voitures anciennes à retrouver régulièrement dans le cahier Mag' du Crestois !

De nos jours, et malgré une récente actualité, la réputation du sérieux de Peugeot est encore dans les mémoires grâce à la légendaire robustesse de ses modèles les plus emblématiques... notamment du fait d’un certain conservatisme technique. Cette formule, efficace durant les austères années 1950, commençait à montrer sérieusement ses limites au début de la décennie suivante. À cette période, le constructeur sochalien n’est présent que sur le créneau des grandes berlines à connotation bourgeoise. Pour s’aligner sur le segment des petites populaires, là où la concurrence a déjà fortement innové, le Lion doit revoir sa copie.

La catégorie des berlines 6cv est visée. Un tout nouveau bloc-moteur en alliage léger est alors mis au point..

Article publié dans Le Crestois du 23 mai 2025