Point de Bascule, ou les défis de la transition écologique

Une conférence théâtralisée scientifico-burlesque, dans la vallée jusqu’au 27 mai.

Dans le cadre de sa tournée en vélo, la Compagnie du Gravillon s’installe pour une soirée à Saillans, Pont-de-Barret, Dieulefit, Marsanne et Beaumont et vous propose Point de bascule, une conférence-spectacle drôle et décalée.

Tout commence le jour où Barthélémy Champenois, chercheur- cycliste en méta-science, reçoit ce courrier d’Air France lui proposant de compenser ses émissions de CO2...

Article publié dans Le Crestois du 23 mai 2025