La prochaine conférence de Connaissance du Monde aura lieu le lundi 19 mai à 15h et 18h30 au cinéma l’Éden, avec le sujet Tokyo, face aux charmes du Japon réalisé par Philippe Soreil.

C’est par les arts les plus estimés qu’on approchera au mieux l’âme japonaise. L’art des jardins, par exemple, celui de la gastronomie, du thé, de l’encens, des fleurs, l’art du papier, du bain, de l’architecture et d’autres. Car, au Japon, l’essentiel tend toujours vers l’excellence. On découvrira Tokyo avec sa démesure architecturale, l’enchevêtrement de ses autoroutes suspendues, ses forêts de tours qui défient les cieux. Mais aussi avec la quotidienneté des Tokyotes qui, à l’ombre du béton, préservent, malgré le futurisme, leurs plus anciennes fêtes et traditions.

Producteur et présentateur radio et télévision, Philippe Soreil a réa- lisé une quinzaine de films documentaires. Il est aussi auteur de livres nature, animaliers et de voyages. Son esprit d'explorateur-aventurier l'a mené avec ses caméras aux quatre coins de la planète, de l'Antarctique aux Galapagos, de la Guyane française au Continent Indien, de l'Okavango à l'Himalaya.

Article publié dans Le Crestois du 16 mai 2025