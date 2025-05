Ciné Flash-back : Tout sur ma mère

Le film de Pedro Almodovar est en séance ciné-club à l’Éden, dimanche 18 mai, à 20 heures.

Qui est cette mère ? Pedro Almodovar répond en variations multiples sur la maternité et la paternité, par un récit généreux, émouvant et incroyablement vivant quand l’histoire traite de la mort. Dans un jeu entre le théâtre et le cinéma, entre son film et d’autres films, Almodovar inscrit Tout sur ma mère dans une méditation à la fois complexe et limpide sur les pouvoirs de la génération, de la narration et de l’écriture, mais aussi dans la sensibilité d’un réel contemporain.

De la mort d’un enfant à la naissance d’un autre, le film exalte toutes les métamorphoses et toutes les renaissances ; il est un chant d’amour aux femmes, aux films qui ont formé le cinéaste, et à l’actrice, mère de tous les récits, au théâtre comme à l’écran. Un des plus riches mélodrames de l’histoire du cinéma.

Jacques Joubert

Article publié dans Le Crestois du 16 mai 2025