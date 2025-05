L’Union Symphonique et Culturelle dévoile son programme 2025

Danielle Borderes, coprésidente, a annoncé le programme 2025 du festival Opéra et Chateaux.

Lors de l’assemblée générale de l’Union Symphonique et Culturelle le 20 mars, à l’école de musique de Crest, Yves Duroux, coprésident, a présenté le bilan 2024 du Festival Opéra et Châteaux du 29 juin au 21 juillet sous la direction musicale d’Andreï Chevtchouk. Il a souligné l’essor que prend le festival depuis trois ans, attirant un public de plus en plus fourni...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 16 mai 2025