La Nuit de tous les Jazz(s)

Samedi 17 mai, à l’espace Soubeyran, salles des Moulinages et Coloriage, à partir de 18h30.

Le Train-Théâtre se refait une beauté et externalise cette année son festival à Crest ! Depuis de longues années, les structures partenaires de cet événement, le Train Théâtre, Jazz Action Valence, Crest Jazz et Zébracorde popularisent à leur manière un petit bout de l’histoire du jazz, cette musique riche et métissée.

En guest, Fidel Fourneyron et le projet Bengue, un superbe quintet aux influences jazz et panafricaines sur le thème de l’exil et de la diaspora africaine.

Et pour la 21e fois, cet évènement éclectique réunira des rêveurs...

Article publié dans Le Crestois du 16 mai 2025