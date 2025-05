Saillans sous les tropiques

Muriel Dacq organise une grande soirée 80's le samedi 17 mai.

Nous sommes le 17 mai 1985. Sous le soleil de Bruxelles, par « un climat cocotier », la maison de disque Carrère sort un maxi 45 tours dont l’un des deux titres fera basculer l’existence de Muriel Desclée, alias Muriel Dacq. Ce morceau, c’est Tropique : un tube qui deviendra disque d’argent (l’album est vendu à plus de 300 000 exemplaires) et se hissera sur les plus hautes marches du Top 50.

Si Muriel Dacq était, à l’époque, Bruxelloise, elle est dorénavant Saillansonne et c’est dans la vallée de la Drôme qu’elle a décidé de célébrer le quarantième anniversaire de ce bref morceau au refrain entêtant, dont beaucoup d’entre vous ont sans doute le souvenir : « Tropique au compteur / Change pas l’moteur / Tropique dans ton cœur / Change pas l’moteur »...

Article publié dans Le Crestois du 9 mai 2025