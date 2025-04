Mime et clown à Saillans

Deux spectacles à ne pas rater, au Théâtre du temple, les 2 et 4 mai.

• Vendredi 2 mai à 20 heures

LES HÔTES par la compagnie Tout CouR. Mime, masques, marionnettes et ombres, pour tout public à partir de 8 ans. Durée : 50 minutes. Dans la mythologie grecque, Philémon et Baucis sont un couple de vieillards qui offrent l’hospitalité à Zeus et à son fils Hermès. Une réflexion sur ce qu’apporte l’accueil, son caractère universel, philosophique et intemporel.

• Dimanche 4 mai à 15 heures

THÉODULE EN CONCERT par la compagnie l’Arlequin. Solo de clown burlesque, tout public à partir de 3 ans. Durée : 45 minutes. Théodule, clown chef d’orchestre italien, arrive pour faire répéter la Carmina Burana à son orchestre avant son concert, mais la diva n’est pas là ! Une interaction avec le public qui devient lui-même l’orchestre.

