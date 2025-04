La chronique des simples, par Anne-Flore Jaulneau

Au Moyen Âge, les simples désignaient les plantes utilisées pour la santé et le bien-être. Nous vous proposons dans cette chronique de découvrir quelques simples endémiques à notre belle vallée drômoise.

La bugle rampante, de son nom scientifique Ajuga reptans L., tapisse de bleu les prairies et forêts humides en ce mois d’avril. Comme beaucoup de plantes de la famille des lamiacées, c’est une vivace qui présente une seule tige carrée dressée (velue sur deux côtés pour sa part) de 20 à 40 cm, des feuilles opposées et décussées le long de la tige (c’est-à-dire associées par paires qui se font face et qui tournent de 90° à chaque nouvel étage) et des couronnes de petites fleurs d’un bleu violet intense composées d’une seule lèvre inférieure divisée en trois parties inégales. Ajuga reptans indique souvent un sol saturé en eau, trop travaillé par temps humide ou surpâturé. Elle est prisée des papillons, de certains rongeurs et herbivores. Elle est, comme la majorité des lamiacées, comestible mais tellement amère qu’on se contentera de prendre quelques fleurs pour décorer une salade. Cette famille botanique comprend de nombreuses plantes aromatiques (menthe, thym, romarin, lavande, sauge, serpolet, mélisse, basilic, origan, sarriette, marjolaine...), mais la bugle rampante pour sa part est inodore. Cependant, des recherches sur les anthocyanines produites par ses fleurs donnent à penser que sa culture serait intéressante comme source de colorant alimentaire.

La bugle rampante, appelée aussi petite consoude, herbe aux plaies ou herbe des charpentiers, présente des propriétés médicinales oubliées de nous. Comme ses noms vernaculaires le suggèrent, la bugle est indiquée pour soigner les plaies et accélérer la cicatrisation par ses propriétés antibactériennes, antioxydantes et astringentes. Vous pouvez vous fabriquer un spray désinfectant : récoltez et coupez en petits morceaux des sommités fleuries de bugle rampante, faites macérer trois semaines dans de l’alcool (minimum 55°), tamisez et conservez dans une bouteille ou spray opaque. Du fait de sa richesse en tanins, elle est également conseillée pour calmer les angines. Vous pouvez en cueillir dès à présent, la faire sécher et la conserver dans un sac en papier. En cas d’angine, confectionnez une tisane concentrée (12 g/250 ml) et faites des gargarismes trois fois par jour. La bugle a été également traditionnellement utilisée contre l’asthme et la goutte (par voie interne, en infusion 30 g/l), mais nous connaissons aujourd’hui des plantes plus efficaces. Finalement, la beauté des coussins colorés qu’elle nous offre est déjà un beau cadeau pour nos yeux, profitons-en jusqu’au début de l’été !

Anne-Flore Jaulneau

{else}...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

{/rsmembership}

Sources

• Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France, Paul Fournier, éd. Omnibus, 2010

• L’encyclopédie des Plantes bioindicatrices, alimentaires et médicinales, volume 1, G. Ducerf, éd. Promonature, 2008

• https://fr.wikipedia.org/wiki/ Bugle_rampante

Article publié dans le Crestois du vendredi 25 avril 2025.