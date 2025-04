Deux sorties de résidence à la Gare à coulisses

Musique et cirque pointent leur nez les vendredis 25 avril et 2 mai à 17 heures.

Vendredi 25 avril à 17 heures, l’Imperial Kikiristan fait sonner les cuivres exotiques. Ultimata est peut-être la dernière représentation du Service public du divertissement de la cour impériale de Kigrad, capitale du Kikiristan. L’Empire du Kikiristan, nation de l’œuf sacré et de la bonne humeur, aspire à rejoindre le concert des Nations unies. Le Service public du divertissement (SPD) de Kigrad a une heure pour défendre leur cause.

Leur stratégie ? Un plaidoyer diplomatique en musique, entre raï musette et rockabilly persan. Le monde est-il prêt à reconnaître une nation où la joie est une politique d’État ? Le compte à rebours est lancé : soixante minutes pour transformer l’utopie en réalité politique. Le verdict tombera-t-il en leur faveur ? Venez à la Gare à coulisses vendredi 25 avril à 17 heures pour juger par vous-même !

DEUXIÈME MANCHE

Le vendredi 2 mai à 17 heures, c’est au tour de la compagnie Kilombo de présenter au monde son nouveau spectacle, en panne. Depuis une planète lointaine, un vaisseau a été envoyé pour étudier les autres formes de vie, mais l’équipage constate une défaillance et se doit d’atterrir de toute urgence. Comme vous, sur la bande d’arrêt d’urgence, vous, dépité devant votre machine à laver qui abdique ou votre ordinateur qui vous abandonne... Comme vous, ils vont bien devoir trouver des solutions !

Ouvrir les yeux, accepter d’être perdus et surtout : aller à la rencontre d’inconnus. Portés sur monocycle, acrobaties et percussions en tout genre sont au programme de cet atterrissage fantaisiste.

Tout public à partir de trois ans.

Les sorties de résidence sont gratuites, mais sur réservation en ligne, gare-a-coulisses.com.

Article publié dans le Crestois du vendredi 25 avril 2025.