La BD s’installe à Eurre

Les 3 et 4 mai, c’est le 24e festival de BD.

Les 3 et 4 mai se tiendra à Eurre le 24e festival de BD organisé par l’association Bulles en Drôme avec plus d’une vingtaine d’autrices et auteurs en dédicace, le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 17h30. Les ouvrages des auteurs invités seront disponibles sur place grâce à la participation de la librairie spécialisée La Licorne, de Valence. De nombreuses nouveautés sont attendues pour cette édition, des BD pour tous les goûts et tous les âges.

Pour les fans de la BD Les petits chats de Stéphanie Dunand, un superbe décor permettra de se prendre en photo comme personnage !

À noter également, la présence de deux maisons d’édition spécialisées : Mosquito, basée à Saint-Égrève dans l’Isère et Ant Éditions, de Portes-lès-Valence.

Sur place seront aussi proposées une petite restauration et des boissons, des animations (concours scolaire, atelier BD, promenade à poney...) pour les enfants et des expositions pour toutes et tous. Les amatrices et amateurs de BD pourront également se procurer des BD d’occasion et de collection, des comics... et tout cela dans le cadre du joli village d’Eurre.

Pour suivre en direct la préparation du festival, la présentation des autrices et auteurs, les surprises de dernière minute, rendez-vous sur la page Facebook Bulles en Drôme.

Entrée 2 euros, gratuit pour les moins de douze ans.

Article publié dans le Crestois du 25 avril 2024.