Rencontre avec une éditrice et une poète

Jeudi 30 avril, la librairie La Balançoire invite Maud Leroy et Orée Li.

Ce rendez-vous littéraire sera l’occasion de faire connaissance avec Maud Leroy, fondatrice des éditions des Lisières et récemment installée à côté de Crest.

Passionnée de beaux livres, elle travaillait en librairie à Nyons avant de se lancer en 2016 dans l’aventure délicate de l’édition. N’ayant pas de fonds propres (ça coûte cher d’être éditrice !), elle a lancé un financement participatif pour la parution de ses trois premiers ouvrages et a donné sans compter de sa personne pour faire connaître sa production en France et à l’étranger.

Souvent sur les routes ou les rails, elle participe à deux salons par mois en moyenne, rien de tel que la rencontre directe avec les lectrices et lecteurs. Elle fait régulièrement des tournées de libraires pour présenter son catalogue riche aujourd’hui de quarante-cinq ouvrages. Elle publie cinq livres par an, poésie, nouvelles, conte, roman, récit ainsi que des « mémoires sociales » (c’est elle qui a édité en 2017 le livre Être paysans ensemble, écrit par des paysans et paysannes de la Drôme).

DES VOIX SENSIBLES

Le choix éditorial s’attache particulièrement à faire entendre les voix discrètes, comme notamment celles des ruraux, celles des femmes ou des colonisé·es. Une part importante du catalogue est tournée vers l’édition bilingue. La caractéristique visuelle des livres des Lisières est leur magnifique couverture, sobre et raffinée, réalisée en typographie et ornée d’une linogravure originale. Vous l’aurez compris, Maud Leroy est une femme passionnée. Et de la passion, il en faut pour assumer le rôle d’éditrice indépendante à l’heure des grands groupes qui jouent sur le marché du livre comme à la bourse. Elle a mis six ans pour s’en sortir financièrement et commencer à se rémunérer, au SMIC, une petite partie des heures passées pour faire tourner sa maison. Car il faut lire les manuscrits, rencontrer les auteur·es pour qui elle aura eu le coup de cœur, peaufiner l’œuvre si besoin, faire la mise en page, les corrections, la couverture, gérer la diffusion, les salons, les contrats, les droits d’auteurs… Mais quand on aime…

Les deux premières parutions de 2025 sont Déboutonner la soie de ton silence, un recueil trilingue de Souad Labizze (que Maud Leroy suit avec attention depuis quelques années) et le livre de la poète palestinienne Neama Hassan, Sois Gaza, dans lequel elle fait part de son quotidien actuel à Gaza, avec ses sept enfants.

Le tout dernier est un coup de cœur (ce qui n’est pas si courant) : un manuscrit envoyé l’été dernier par Orée Li, poète, marionnettiste et « performeureuse ». Primevères fantômes est sorti en mars et a reçu un très bon accueil, au point qu’il lui faut songer à le réimprimer ! La preuve du « bon nez » de l’éditrice…

L’équipe de La Balançoire vous invite à rencontrer Orée Li et Maud Leroy mercredi 30 avril à 19 heures.

Franswaz Rochette

Plus d’infos : La Balançoire, 6 rue Général-Berlier, Crest

Éditions des Lisières : www.editionsdeslisieres.com

Article publié dans Le Crestois du 25 avril 2025