Au bar Le Labo, vendredi 18 avril à 20 heures.

No Monark crée à travers des boucles, des motifs répétitifs où les mots et la musique s’entrelacent en parfaite harmonie. Son ambition est claire : décrire sa vision du monde à travers une écriture poétique, posée sur des bases rap, avec une place centrale pour la chanson, source d’inspiration depuis toujours.

On y trouve de la timidité, de l’humour, de la beauté, une bonne dose de mélancolie, et un peu de colère – un reflet de la manière dont notre artiste voit le monde. C’est l’histoire qu’il souhaite nous raconter à travers No Monark.

En concert à Crest, au Labo, 5 rue Gustave Eiffel (derrière Aldi), à 20 heures. Entrée libre.

Article publié dans Le Crestois du 18 avril 2025