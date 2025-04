Cuisinier de milliardaires

Benjamin Ferrand, d’une vieille dynastie de la Gervanne, court les yachts.

Il y eut un temps, dans la vallée de la Gervanne, où on allait chez Colomb lorsqu’on allait chez l’épicier, chez Froger lorsqu’on allait chez le médecin et chez Ferrand lorsqu’on allait boire un coup. Inutile de préciser qu’on allait au restaurant Ferrand ou chez le docteur Froger : ces noms suffisaient. Tout le monde avait compris : « On se retrouve chez Ferrand », ça voulait dire on va boire un verre ensemble.

Il faut dire que ça remontait à suffisamment loin pour que la réputation se soit établie. Déjà avant-guerre, une ancêtre, l’arrière-grand-mère du Benjamin Ferrand dont il sera ici question, y tenait un bistrot. Les familles Ferrand et Colomb étaient apparentées, ce qui explique la large mention « Colomb » que l’on a longtemps pu voir sur la façade.



L’hotel du midi avant guerre

La guerre est passée par là : on ne manque pas de photographies montrant l’établissement détruit par les bombardements allemands. Alors est venu Pierrot, légende locale, qui a tenu bon le gouvernail de l’après-guerre au milieu des années quatre-vingt. « Vous pensez si je m’en souviens, dit Benjamin Ferrand. Le jour où on a quitté les lieux, j’étais un bambin et j’ai claqué la porte si fort que j’ai cassé la vitre de la porte-fenêtre. »

DES ESCARGOTS RUSSES

Donc depuis, le temps a coulé. Et, en matière de gouvernail, notre Benjamin en connaît un rayon. Depuis une petite vingtaine d’années, il est cuisinier sur des yachts de milliardaires...

Article publié dans Le Crestois du 18 avril 2025