Jeanne Cherhal est une femme passionnée !

J’ai découvert l’auteure-compositrice Jeanne Cherhal en 2010, avec son troisième album, Charade. J’avais été emballé par sa fougue et son côté rockeuse impertinente et féministe. Sa tournée accompagnée du groupe French Cowboys, de vieux briscards du rock, avait achevé de me transformer en fan inconditionnel. Quel punch !

Et puis le temps a passé, la petite Nantaise sautillante a mûri, et les deux albums suivants, plus calmes, ont abordé des sujets comme la quarantaine ou la maternité, avec douceur et lucidité.

Son précédent album, en 2019, ne lui ayant pas laissé de très bons souvenirs (contrat non renouvelé avec sa maison de disques, tournée annulée pour cause de crise sanitaire...), la chanteuse ne songeait plus à sortir de nouvel opus... jusqu’à ce que son vieil ami Benjamin Biolay ne vienne la secouer et lui proposer de produire un disque si elle acceptait de se remettre au travail.

Après six ans d’absence, voici donc, sorti le 4 avril dernier, le tout nouvel album de Jeanne Cherhal, intitulé simplement Jeanne, avec Benjamin Biolay himself à la direction artistique !

Musicalement, le côté pop-rock de ses débuts a laissé place à une variété haut de gamme, dans la pure tradition de ses aînés des années 70 et 80 (Véronique Sanson, Michel Berger, Julien Clerc...) mais n’y voyez aucune tendance revival, la chanteuse se revendique comme une femme ancrée dans son temps ! Les textes abordent ainsi tous les sujets de société sans tabous : les combats féministes, l’omerta autour des violences domestiques, les relations toxiques... L’artiste y aborde aussi des sujets intimes comme le plaisir sexuel solitaire, la dépression ou la ménopause.

Cerise sur le gâteau, en fin d’album, Jeanne Cherhal et Benjamin Biolay nous offrent une suite à Brandt Rhapsodie, leur célèbre duo de 2009, la chronique d’un amour érodé par les contraintes du quotidien. Dans ce nouvel épisode, le couple séparé sera finalement rattrapé par la passion.

Pas de doute, Jeanne Cherhal reste une femme passionnée !

Philippe Multeau

JEANNE CHERHAL

Jeanne (2025)

Disponible en vinyle, CD et numérique

Article publié dans Le Crestois du 18 avril 2025