La Drôme de ferme en ferme... et autour de l’eau

Les 26 et 27 avril, 73 fermes à visiter en famille. Animations, démonstrations, dégustations...

Attirant chaque année près de 30 000 visiteurs, la 33e édition de cet évènement organisé par le CIVAM* de la Drôme aura lieu les 26 et 27 avril. Les visiteurs auront l’occasion privilégiée de voir et comprendre une variété de modes de production et de rencontrer des agriculteurs passionnés par leur métier et désireux de faire partager leur expérience au grand public. Ils dégusteront et pourront emporter des produits locaux et de qualité. Ces deux jours s’adressent aux adultes qui pourront, entre autres, s’interroger sur leur alimentation, mais aussi aux enfants, qui auront l’occasion d’approcher la vie à la ferme, ses animaux et ses produits.

Le thème de l’année sera « Autour de l’eau » avec des animations spéciales...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : la liste des fermes participantes dans la vallée

Article publié dans Le Crestois du 18 avril 2025

* Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural