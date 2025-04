Le festival de printemps de Montplaisir music

Soul, rock, jazz et funk, du 11 au 13 avril à La Baume-Cornillane.

Le centre de formation Montplaisir Music organise son festival de printemps ! Pour cette 1ere édition, l’école voit les choses en grand puisque le Montplaisir festival aura lieu au centre du monde (cf. continent de La Pangée), à La Baume Cornillane, dans la salle Marcel Maisonnat.

Au programme : deux soirées et une après-midi de concerts variés et rythmés, où partage et plaisir rimeront avec qualité...

Article publié dans Le Crestois du 11 avril 2025