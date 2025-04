À Crupies, deux handbikers rêvent de Los Angeles

Anaïs Vincent et Florian Jouanny ont le regard tourné vers les Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028...

C’est à Crupies, autour d’une tasse de café, dans un petit écrin de verdure qui respire la sérénité, que nous accueillent avec un large sourire Anaïs Vincent, 25 ans, et son compagnon Florian Jouanny, 33 ans, entourés de la maman d’Anaïs et de leur ami Valentin Jacquemet. Ce havre de paix familial, dominé au nord par le col de la Chaudière en pays de Bourdeaux et situé à quelques encâblures du cours d’eau du Roubion, ils le choisissent régulièrement pour se ressourcer, entre périodes de stages et compétitions jalonnant leur vie de sportifs de haut niveau. S’ils nous reçoivent ce vendredi 28 mars, ce n’est pas par hasard : le dimanche 30 mars marquera leur entrée dans une nouvelle saison par l’épreuve cyclosportive Corima Drôme provençale...

Article publié dans Le Crestois du 4 avril 2025