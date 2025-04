Rendez-vous au cinéma l’Éden le mardi 8 avril à 20 heures.

C’est une soirée un peu exceptionnelle que nous concocte le cinéma l’Éden. Le mardi 8 avril, le cinéma crestois organise en effet une soirée court métrage « 100 % local ». L’occasion de découvrir, pour celles et ceux qui l’ignoreraient encore, que la vallée de la Drôme recèle un véritable vivier de cinéastes talentueux…

Au menu de cette soirée qui s’annonce prometteuse, huit films, qui seront projetés pendant deux heures en présence des réalisatrices et des réalisateurs, des comédiens et des comédiennes, et des équipes de professionnels de l’image et du son qui œuvrent en coulisses à la production cinématographique...

Article publié dans Le Crestois du 4 avril 2025