Un nouveau nid pour les vautours drômois

La Maison des vautours sera inaugurée le 5 avril à Rémuzat.

Depuis plus de trente ans, l’association Vautours en Baronnies se consacre à la réintroduction des vautours. Aujourd’hui les vautours font partie du paysage et leurs rôles sont utiles à plus d’un titre. C’est justement pour permettre à tous de mieux connaître les quatre espèces de vautours aujourd’hui présents dans les Baronnies que l’idée est venue de créer la Maison des vautours, un projet soutenu par Olivier Salin, maire de Rémuzat, accompagné de son conseil municipal et aidé par le Parc naturel régional des Baronnies provençales...

Article publié dans Le Crestois du 28 mars 2025

Photos : © PNRV_Guillaume Fruquière