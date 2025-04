Le livre extraordinaire de Sunny Coolzaët

Rencontre avec l’auteur d’un ouvrage enluminé et calligraphié.

C’est un merveilleux « objet » artistique et littéraire qui se lit comme une bande dessinée ou comme un livre peint. Ce côté « punk-littéraire » va très bien à son auteur, Sunny Coolzaët, agé de 32 ans.

C’est une histoire qui refuse les conventions. D’ailleurs, le livre est écrit entièrement à la main, façon lettres gothiques. Et comprenne qui pourra ou qui voudra, car les Zombies dialoguent avec les entités, déesses et dieux nordiques aux noms imprononçables, racontant tout et son contraire avec véhémence et colère. La fin du monde approche et l’histoire danse avec les arabesques – des flammes de l’enfer ? – au milieu des peintures mouvantes qui tentent de s’échapper des pages...

Article publié dans Le Crestois du 28 mars 2025