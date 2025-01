Et si on s’habillait en circuit court ?

La 34e Fête de la Laine se tiendra du 7 au 9 février à l’Espace Soubeyran de Crest.

58 exposants, artisans d’arts et éleveurs vous invitent, du vendredi 7 au dimanche 9 février, à l’Espace Soubeyran, pour célébrer les fibres naturelles, les circuits courts et la créativité ! Leurs productions couvrent toutes les techniques propres à la laine et à la soie : fils, tissage, teinture, feutre, tricot, peausserie, peinture sur laine ou soie, art textile, literie.

Comme chaque année, l’association La Toison d’art a concocté un progamme d’animations, de films et de conférences pour permettre aux visiteurs, grands et petits, de mieux connaître le vaste univers de la laine...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 31 janvier 2025