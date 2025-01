Les Nuits de la lecture à la médiathèque

À Crest, vendredi 24 et samedi 25 janvier, des spectacles et animations à ne pas rater !

La médiathèque départementale Vallée de la Drôme participe à l’évènement national des Nuits de la lecture, avec des animations à ne pas rater. Entrées libres.

Vendredi 24 janvier

• à 19 heures, spectacle pour public ado-adulte à partir de 14 ans :

RIRE DE TOUS LES MOTS, par la Cie TSF.

Une véritable émission littéraire radiophonique en direct et en public, avec ses codes, ses chroniques, ses aléas et sa part d’imprévu. Sur la table, des romans piochés tambour battant, lus à haute et intelligible voix avec une délectation certaine. Au centre, deux animateurs, vieux routards des ondes et des duplex. Autour il y a aussi une guitare, un chapeau mexicain, le courrier des auditeurs, une lampe frontale, et un paperboard. À la fin, c’est une célébration des mots, de ceux qui percent la grisaille de l’époque, qui parviennent à nous arracher un sourire libérateur et surtout... une terrible et irrépressible envie de lire ! Durée : 1h15

• De 18 heures à 19 heures, pour les enfants à partir de 4 ans :

SOIRÉE PYJAMA.

Enfilez vos pyjamas et vos chaussons, prenez doudous, couettes et oreillers, et venez découvrir les histoires choisies par les bibliothécaires.

• À partir de 19 heures, pour les enfants à partir de 4 ans :

BOUM "45 tours et crêpe party".

Nous nous occupons de vos enfants pendant la durée du spectacle Rire de tous les mots. Nous partagerons un verre avant de nous quitter.

Samedi 25 janvier

• à 17 heures, spectacle dansé, À partir de 4 ans.

LA LÉGENDE DU COCOTIER, par la Cie La Grande Ours.

Un petit tour à Tahiti pour vous réchauffer ? La légende raconte que lorsque vous buvez de l’eau dans une noix de coco, vous donnez un baiser à une anguille...Un spectacle qui réunit conte et danse, avec un moment d’initiation à la danse tahitienne. Durée : 40 min.

Goûter surprise avant le spectacle, à 16h30 !

Article publié dans Le Crestois du 24 janvier 2025