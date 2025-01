À Montoison, c’est la 135e Fête des Bouviers !

Le comité de la Fête des Bouviers vous invite les week-ends du 25 janvier et 1er février.

L’ensemble du comité de la Fête des Bouviers de Montoison se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans notre village en ce jour de fête. Vous allez découvrir, le temps d’un après-midi ou d’un week-end, qu’à Montoison, on sait s’amuser et que l’on prend plaisir à partager notre joie. Chaque année, nos jeunes classards participent activement à la bonne réalisation de cette fête en confectionnant un char ou une animation… Et à l’autre bout de la chaîne du temps, les plus anciens rois et anciennes reines créent également un char pour l’offrir au plaisir de vos yeux...

Article publié dans Le Crestois du 24 janvier 2025