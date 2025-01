Le festival Télérama est à l’Éden

Du 22 au 28 janvier, ce festival vous propose de voir ou revoir une sélection des meilleurs films de l’année 2024 !

Le prix de la place est de 4 euros, sur présentation du pass Télérama, valable pour deux personnes, à retrouver dans le magazine Télérama ainsi que sur Télérama.fr.

De plus, trois films sont proposés en avant-première : Mon gâteau préféré de M.Moghaddam et B.Sanaeeha, Maria de Pablo Larrain et A real pain de Jesse Eisenberg.

Voici le programme...

Article publié dans Le Crestois du 17 janvier 2025