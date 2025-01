En 2025, Amadeus en tournée dans la Drôme

Le festival Mozart dans la Drôme prévoit des nouveautés cet été. Premières infos en primeur...

Du 4 au 15 juillet 2025, l’association Saoû chante Mozart organise son 36e Festival Mozart dans la Drôme. Largement remaniée, la nouvelle équipe entend garder l’esprit convivial et décontracté des fondateurs mais souhaite aussi redonner au Festival de nouvelles orientations. L’édition 2025 sera consacrée aux voyages de Mozart en Europe : Londres, Prague et l’Italie. Ses voyages en France seront évoqués, eux, en 2026. Telle une véritable rockstar, Mozart a parcouru l’Europe, dans les premières années de sa vie, souvent en compagnie de son père et pas toujours dans de bonnes conditions.

Ces voyages façonnèrent son génie et scellèrent sa réputation de phénomène musical puis de compositeur hors pair...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 17 janvier 2025