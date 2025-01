Les Visiteuses, un projet d’écriture sur les proches de personnes détenues

Ou comment une expérience personnelle peut se transformer en témoignage collectif.

Tout a commencé par un tract trouvé au Sultan kébab en face du Crestois, à la pause de midi : Appel à témoignages. Nous recherchons pour un projet d’écriture des femmes (partout en France) qui auraient visité ou visitent un détenu (père, fils, frère, mari...) et qui seraient OK de témoigner (anonymement). Premier contact par mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Intrigués, nous avons pris contact, et rencontré Mathilde Mengelle, jeune Valentinoise à l’origine de cette démarche. Mathilde a été amenée à se rendre en prison pour visiter son exconjoint. C’est une expérience qui l’a profondément marquée. Expérience réveillée fin août quand elle a vu le film de Patricia Mazuy, La prisonnière de Bordeaux, relatant la rencontre de deux femmes visitant un proche incarcéré. Touchée par le film, elle décide de transformer son expérience personnelle en un projet qui mette en lumière le sort des proches de détenus. Car on parle des personnes incarcérées, mais rarement des familles et des bouleversements que ça entraîne : la honte, la solitude, la charge mentale. Relater son expérience est important, cela permet de montrer qu’on n’est pas seul dans son cas, que d’autres, en France ou ailleurs dans le monde, vivent les mêmes attentes, les mêmes difficultés...

Article publié dans Le Crestois du 10 janvier 2025