1925, le grand remplacement

Jacques-Rémy Girerd revient, en récit et illustrations, sur l’année 1925 et ceux qui l’ont faite.

En 1925 la France est championne du monde toutes catégories pour l’accueil d’immigrants : 178 000 travailleurs étrangers entrent dans le pays, portant le total à 2 millions pour 40 millions d’habitants. Objectif : combler le colossal manque de main-d’œuvre résultant des saignées de la Grande Guerre (1,4 million de morts, un déficit de naissances du même ordre, 4 millions d’invalides…). Les impératifs de la reconstruction et le grand essor de la métallurgie, de la chimie et de l’électricité attirent des vagues d’ouvriers volontaires, arrivant parfois en famille, Italiens, Polonais, Tchèques, Maghrébins, Indochinois…

La France paternaliste s’occupe de tout : sélection sanitaire, quarantaine et vaccinations, établissement d’un contrat d’un an, le voyage payé (à rembourser sur les futurs salaires), un travail exténuant assuré dès l’âge de 14 ans et le logement, parfois dans des baraquements sommaires en bois ou en tôle.

La France est aussi une terre d’accueil pour les réfugiés politiques...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 3 janvier 2025