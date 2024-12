Kali et Pépino

Conte de Noël de Franswaz Rochette.

Regardez par cette fenêtre éclairée au cœur de la nuit : qui veille si tard quand tout le monde est endormi ? C’est Matéo dans son atelier.

Pour lui, pas question de se reposer : le père Noël en personne lui a demandé de l’aide ! Le grand soir approche et les lutins du père Noël sont débordés : jamais ils n’arriveront à terminer à temps tous les jouets qu’attendent les enfants ! Alors Matéo travaille jour et nuit.

C’est un artiste aux doigts de fée : avec de petits bouts de bois, de minuscules ressorts, des clous fins comme un cheveu, il fabrique des pantins articulés. Il les habille de bouts de tissus multicolores, peint leur visage avec des pinceaux à un poil. Quand il a terminé, il tourne la petite clé dans le dos du pantin. Le pantin se met à bouger : c’est un ours qui fait du vélo, une petite fille qui saute à la corde, un cheval qui trotte et secoue la tête... On dirait un monde miniature échappé d’un conte de fée.

Matéo vient de donner le dernier coup de pinceau sur le visage d’une merveilleuse petite danseuse indienne. Il l’a appelé Kali, comme la déesse...

Conte publié dans Le Crestois du 20 décembre 2024