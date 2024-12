Aurélien Charle, en plus d’être une plume régulière du Crestois, est un vrai puits de science sur l’automobile et son histoire. Après 100 ans de sport automobiles et Incroyable 4L, il publie aux éditions Larousse un très bel ouvrage illustré intitulé Citroën, plus d’un siècle d’aventures.

La mythique marque de voiture au double chevron résonne avec la grande histoire depuis plus d’un siècle. Et celle de Citroën est d’abord celle de son fondateur André Citröen, « véritable génie visionnaire », qui transforma son usine d’obus après la Première Guerre mondiale pour se lancer dans la construction d’automobiles. Fortement inspiré par l’Américain Henry Ford, il innove sur le Vieux continent et lance son premier modèle en 1919, la Type A, avec un démarreur électrique et un volant positionné à gauche pour plus de sécurité. Elle est alors vendue 7 250 francs, près de deux fois moins que la voiture la moins chère du marché.

André Citroën est aussi un précurseur en matière de communication. Il est à l’origine de la première campagne de presse de grande envergure, multiplie les visuels de réclame, offre des panneaux de signalisation aux communes, crée des jouets Citroën pour toucher les plus jeunes et illumine même la Tour Eiffel du nom de sa marque grâce à des lettres en feu !

Le plus de ce pavé de 125 pages en papier glacé parsemés de photos d’époque et contemporaines : les encarts publicitaires et les fiches techniques qui l’accompagnent dans de petites pochettes de papier. L’auteur passe ensuite en revue les différents modèles de voitures qui ont jalonné l’histoire d’un fleuron industriel français : la Rosalie, la mythique traction avant, le type H ou fameux « panier à salade » de la police, la DS, la mythique 2CV (la voiture française produite le plus longtemps), la Visa (chère au cœur d’Aurélien), la CX et la BX, et les plus récentes séries C ou les déclinaisons de la nouvelle gamme DS.

Bref, une bible pour les amateurs de Citroën, à se procurer en urgence.

Clément Chassot



© Editions Larousse

Livre d’Aurélien Charle

Édition Larousse (2024)

Article publié dans Le Crestois du 6 décembre 2024