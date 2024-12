Rencontre avec le gamelan du Drômistan

Après vingt ans en France, l’orchestre d’origine balinaise est parfaitement intégré.

Composé de gongs, de métallophones et de percussions, notre gamelan local a vu le jour grâce à Bertrand Boulanger, et sa découverte des musiques balinaises : « La première fois que j’en ai entendu, ça a été un choc. Je ne connaissais que les cloches accrochées aux églises, qui sonnent souvent faux et qui sont en étroite relation avec l’heure, les enterrements ou les mariages… Alors que le gamelan est au sol, proche de nous, et la combinaison des sons m’a fait un choc de nuances et de rythmes et cela sans partition. L’idée d’en ramener un, ici, a été une évidence. Non pas comme on ramène un souvenir, mais plutôt comme on n’arrive pas à se soustraire à l’idée que des kilomètres nous séparent de Bali, de cette sonorité. Comme un jumelage sonore à effet papillon. »

Écoutons la voix du gamelan du Drômistan, portée par ses interprètes...

Article publié dans Le Crestois du 6 décembre 2024