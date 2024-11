Le marché de Paruel

Samedi 30 novembre à Gigors-et-Lozeron

Pour la 12e année, le hameau de Paruel à Gigors et Lozeron organise son marché d’hiver, festif, musical, illuminé ! Il accueille toujours de nombreux visiteurs qui viennent y rencontrer dans une joyeuse ambiance des artisans, des paysans et leurs productions*, se réchauffer avec la soupe (offerte !) aux légumes de la ferme, écouter des histoires d’ici, puis chalouper au rythme de la musique durant le concert du soir.

Bar et restauration de spécialités locales et même un sauna ambulant donnent à cette journée saveur et chaleur pour entrer avec joie dans l’hiver !

*Miels, plantes médicinales, bois tournés, céramiques, bijoux, gravures, vêtements, photos, peintures, jeux, laine, chutneys, pains, fromage, viandes...