Crêpes et livres jeunesse !

À la médiathèque d’Aouste, le 7 décembre

Au bord des livres ! C’est le nom de la fête dédiée au livre jeunesse organisée par la médiathèque d’Aouste-sur-Sye le samedi 7 décembre. Pour cette sixième édition, qui se déroulera de 13 à 18 heures, on pourra retrouver trois auteurs et illustrateurs : Fred Saurel, Marion Janin et le saillanson Yann Dégruel.

Fred Saurel présentera son Musée décalé fait de reproductions pleines d’humour de grands classiques de la peinture européenne et japonaise (plus d’infos en page 10). Marion Janin, auteure et illustratrice, dédicacera ses albums jeunesse. Tandis que Yann Dégruel portraiturera les visiteurs et visiteuses de la fête du livre. Magali Gorce, qui organise l’évènement pour la médiathèque, dédicacera aussi quelques-uns de ses albums.

À 16 heures, Hélène Marionneau, de la compagnie L’Essieu des mondes, jouera son spectacle La Robe à histoires de Capucine, co-écrit par Marion Janin. L’histoire d’une robe-théâtre habitée par une comédienne qui nous raconte l’histoire d’une petite fille, Capucine, et d’autres histoires tirées de ses poches… Et tout au long de l’après-midi, le Sou des écoles d’Aouste proposera des crêpes. L’occasion d’allier gourmandise, spectacle et littérature jeunesse !

Martin Chouraqui