Sur France 3, le 5 décembre à 22h50

Du porno dans la tête est un documentaire percutant de 52 minutes qui plonge au cœur de l’évolution de la sexualité à travers le regard personnel de son auteur, Samuel Ruffier, qui vit dans la vallée de la Drôme, à Espenel. Ce film retrace ses premiers émois érotiques, éveillés par les pages lingerie de La Redoute, jusqu’aux réalités contemporaines auxquelles les jeunes sont exposés aujourd’hui. Il aborde le passage fulgurant des doudous aux vidéos pornographiques en ligne, et les conséquences de cette transition sur la perception de la sexualité et les rapports humains.

À travers une analyse rigoureuse, le documentaire questionne l’influence de la pornographie en ligne, désormais accessible dès l’enfance. L’exposition précoce au contenu pornographique, souvent dès l’âge de 11 ans, bouleverse les repères traditionnels d’exploration érotique et introduit les jeunes à une vision parfois biaisée de la sexualité. Du porno dans la tête enquête sur les effets de cette consommation massive, sans tomber dans la condescendance ni le moralisme, et en examine l’impact profond sur la vie sociale et affective.

En filigrane, le film illustre la quête de l’auteur, également père, face aux défis d’une éducation à la sexualité dans un monde saturé d’images explicites. Ce documentaire devient alors une réflexion personnelle et universelle sur la responsabilité des parents et le rôle de la société dans l’éducation des plus jeunes.

Un documentaire à ne pas manquer, jeudi 5 décembre à 22h50 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et france.tv.